Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Mit 2,48 Promille vom Roller gekippt

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag gegen 10 Uhr wurde der Polizei eine gestürzte Rollerfahrerin auf der L 630 gemeldet, die alleinbeteiligt zu Fall kam. Am Einsatzort trafen die Beamten auf die 43-jährige Fahrerin. Im Gespräch mit ihr, nahmen die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr. Auf die Nachfrage, ob sie Alkohol konsumiert habe, gab die 43-Jährige an, am Vorabend eine größere Alkoholmenge getrunken zu haben, woraufhin ihr ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten wurde. Dieser zeigte ein Meßergebnis von stolzen 2,48 Promille. Da die 43-Jährige auch über Unwohlseins klagte, wurde sie durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Vor Orte stellte sich zudem heraus, dass die Fahrerin mit ihrem Roller an der Kreuzung Bruchhäuser Straße/ Heidelberger Straße zum Stehen kam und beim Stehen plötzlich vom Roller stürzte. Glücklicherweise verletzte sie sich hierbei nicht. Ihr Führerschein wurde vorerst einbehalten. Die 43-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell