Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth/Kandel - Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Wörth/Kandel (ots)

Am Samstagnachmittag kontrollierte die Polizei in der Eisenbahnstraße in Maximiliansau. Dabei stellte die Beamtinnen und Beamten sieben Mängelberichte aus. Es ergaben sich ein Verstoß gegen die Helmpflicht und ein Verstoß gegen die Anschnallpflicht. Bei einem PKW wurde festgestellt, dass ein angebrachter Heckspoiler und die montierte Rad-/ Reifenkombination nicht ordnungsgemäß eingetragen war. Aufgrund des Erlöschens der Betriebserlaubnis wurde eine OWI-Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Bei einer weiteren Kontrolle in Kandel an der L542 zwischen 15 Uhr und 16 Uhr wurde schwerpunktmäßig die Vorfahrtsregelung überwacht, insbesondere die Beachtung des Stopp Schildes. Dabei kam es zu zehn Verstößen gegen das unbedingte Haltegebot. Zusätzlich wurden noch drei Mängelberichte ausgestellt.

