Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Rollerfahrer kollidiert mit Radfahrer (22.07.2023)

Konstanz (ots)

Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall auf der LItzelstetter Straße am Samstagmittag mit einem Radfahrer kollidiert. Ein 58-Jähriger bog mit einem Vespa Roller von der Radolfzeller Straße in die Litzelstetter Straße ab. Dabei stieß er mit einem gerade die LItzelstetter Straße überquerenden 27 Jahre jungen Pedelec-Fahrer zusammen. Der 27-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

