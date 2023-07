POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Randalierer beschädigten mehrere Fahrzeuge - Polizei bitte Geschädigte sich zu melden (23.07.2023)

Singen (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Samstagnachmittag mehrere Spinte in einem Seniorenheim in der Freiburger Straße aufgebrochen und durchwühlt. Im Zeitraum zwischen 15.50 und 16.20 Uhr gelangte der Unbekannte über die Haupteingangstür in das Gebäude. Von dort begab er sich zunächst in die im ...

