Lohne - Versuchter Einbruch in einen Holzschuppen

In der Zeit zwischen Donnerstag, 29. Dezember 2022, 16.00 Uhr und Freitag, 30. Dezember 2022, 12.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in einen Holzschuppen eines Dorfhauses in der Dinklager Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte kein Diebesgut erlangt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 10. Januar 2023, 07.58 Uhr befuhr ein Jugendlicher aus dem Landkreis Vechta mit einem Kleinkraftrad die Marienstraße, obwohl das Kleinkraftrad eine Geschwindigkeit von 46 km/h erreichte. Der Jugendliche konnte lediglich eine Prüfbescheinigung vorweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Halterin des Fahrzeuges ließ die Fahrt zu. Gegen sie wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 10. Januar 2023, 10.35 Uhr befuhr ein 59-jähriger aus Neuenkirchen-Vörden mit einem Kleinkraftrad die Küsterstraße in Neuenkirchen-Vörden, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem war das Fahrzeug nicht versichert. Das angebrachte Versicherungskennzeichen war für ein anderes Fahrzeug ausgegeben. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Trotz Untersagung befuhr der 59-Jährige mit dem Kleinkraftrad um 10.50 Uhr die Bergstraße in Neuenkirchen-Vörden. Der Fahrzeugschlüssel wurde nun sichergestellt. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung eingeleitet.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 10. Januar 2023, 14.35 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Lohne auf der Dinklager Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 10. Januar 2023, 16.22 Uhr befuhr ein 28-jähriger Autofahrer aus Visbek den Kornblumenweg, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Der 28-jährige Mann konnte lediglich eine ausländische Fahrerlaubnis vorweisen. Da er seinen Wohnsitz seit über einem halben Jahr in Deutschland begründet hat, hatte die Fahrerlaubnis ihre Gültigkeit verloren.

Vechta - Fahren unter Einfluss von Drogen, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz

Am Dienstag, 10. Januar 2023, um 9.41 Uhr, fuhr ein 33-jähriger Autofahrer aus Bielefeld auf der Falkenrotter Straße. Bei der Kontrolle hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Vortest bestätigte diesen Verdacht. Darüber hinaus konnten sie bei ihm mutmaßliches Cannabis sowie ein Einhandmesser beschlagnahmen. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag 10. Januar 2023, zwischen 6.30 Uhr und 6.35 Uhr, bog ein weißer Sattelschlepper von der Von-Siemens-Straße nach rechts auf die Dinklager Straße ab. Beim Abbiegen stieß der Sattelschlepper gegen den auf der linken Abbiegespur der Dinklager Straße verkehrsbedingt wartenden 60-jährigen Sprinterfahrer aus Visselhövede. Dadurch wurde das Fahrzeug beschädigt. Die Fahrerin des Sattelschleppers setzte ihre Fahrt unerlaubt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 10. Januar 2023, zwischen 11.30 Uhr und 12.10 Uhr, wurde ein 3,5t-LKW ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand des Bergwegs abgestellt, um abzuladen. Als der LKW-Fahrer ihn wieder nutzen wollte, musste er feststellen, dass der linke Außenspiegel beschädigt worden war. Der verursachende Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 10. Januar 2023, zwischen 7.10 Uhr und 13.10 Uhr, wurde ein Dacia Logan von einer bislang unbekannten Person mit einem Fahrzeug beschädigt. Das Fahrzeug stand zu der Zeit auf einem Parkplatz der Schwimmhalle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 10. Januar 2023, in der Zeit von 11.50 Uhr bis 12.10 Uhr parkte ein 22-jähriger Mann aus Vechta seinen weißen Sprinter Mercedes-Benz an der Münsterstraße in Vechta. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er eine Beschädigung am linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 10. Januar 2023, um 15.5 Uhr, fuhr eine 36-jähriger Fahrradfahrerin aus Lohne auf dem Radweg der Straße Neuer Markt in Richtung Keetstraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein Jugendlicher aus Vechta mit einem E-Scooter auf der Küstermeyerstraße in Richtung Neuer Markt. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Beteiligten. Die Fahrradfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 10. Januar 2023, in der Zeit von 08.25 Uhr bis 18.05 Uhr parkte eine 42-jährige Frau aus Vechta ihren schwarzen Ford Tourneo Curier an der Mühlenstraße. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie eine Beschädigung sowie mehrere Kratzer am linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

