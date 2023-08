Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Gößnitz (ots)

Am Freitag, 18.08.2023, gegen 20:15 Uhr ereignete sich im Bereich der B93, Auffahrt Gößnitz Nord, ein Verkehrsunfall mit einem 25-jährigen Motorradfahrer. Vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte, als er die Bundesstraße in Fahrtrichtung Altenburg befuhr. Der Kradfahrer verletzte sich bei dem Sturz und musste medizinisch behandelt werden. Am Motorrad und der Leitplanke entstanden hoher Sachschaden. Bis 23:15 Uhr kam es an der Unfallstelle zu Behinderungen für vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer.

