Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Brand in Kellerabteil

Osnabrück (ots)

Ein ausgelöster Rauchmelder alarmierte am Dienstag gegen 10:15 Uhr den Bewohner eines Mehrparteienhauses am Ickerweg. Der Mann ging dem Alarm nach und bemerkte eine Rauchentwicklung aus dem Kellergeschoss. Er schloss die Feuerschutztür zum Keller, alarmierte seine Nachbarn und wählte den Notruf. Die Feuerwehr löschte einen kleinen Brand in einem Kellerabteil. Die Brandursache ist unklar, das Abteil wurde von der Polizei beschlagnahmt. Personen kamen nicht zu Schaden, der Gebäudeschaden begrenzt sich auf Rußanhaftungen in dem betroffenen Keller. Für die Arbeit der Einsatzkräfte war der Ickerweg bis etwa 11:20 Uhr für den Verkehr gesperrt.

