Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen a.T.W: Einbruch in Wohnhaus mit anschließendem Kraftfahrzeugdiebstahl

Dissen (ots)

In der Straße "Am Noller Bach" ereignete sich in der Nacht zu Montag ein Einbruch mit anschließendem Autodiebstahl. Der oder die unbekannten Täter drangen gewaltsam in eine Garage ein und gelangten von dort weiter ins Wohnhaus. Neben dem Fahrzeugschlüssel für das entwendete Audi A3 Cabriolet wurde noch eine Handtasche mit Papieren und Bargeld entwendet. Die Tat ereignete sich am Montag zwischen 02:20 Uhr und 10 Uhr. Der rote Audi wurde mit dem amtl. Kennzeichen OS-AZ665 geführt. Wer Hinweise zu dem Einbruch, dem Kraftfahrzeugdiebstahl oder zum Verbleib des Cabriolets geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/83160.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell