Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf/Melle: Verfolgungsfahrt endete mit Festnahme - 30-Jähriger warf Gegenstände aus fahrendem Fahrzeug - Polizei sucht Zeugen

Bissendorf/Melle (ots)

Am Samstagmorgen wurden Meller Polizisten zu einem kuriosen Einsatz in die Straße Zum Rochusberg gerufen, nachdem ein Zeuge gegen 8.20 Uhr eine regungslose Person in einem Geländewagen auf einem nahegelegenen Wanderparkplatz gemeldet hatte. Eine polizeiliche Überprüfung ergab, dass ein offensichtlich stark betrunkener Mann hinterm Steuer seines Geländewagens ein Nickerchen machte. Wie er mit seinem Hyundai auf den Parkplatz gekommen war, steht bisher nicht fest. In dem Kofferraum des Wagens stießen die Beamten auf zwei mitgeführte Hunde. Aufgrund seines auffälligen Zustandes untersagten die Beamten dem scheinbar Betrunkenen die Fahrt mit jeglicher Art von Kraftfahrzeugen. Ein bereits alarmierter Rettungswagen hatte bei Eintreffen der Ordnungshüter bereits mit einer ersten Versorgung des Mannes begonnen, ehe dieser eine weitere Behandlung ausdrücklich ablehnte und sich zu Fuß in ein angrenzendes Waldstück entfernte. Wenig später sah eine Polizeistreife den zuvor Kontrollierten am Steuer seines Geländewagens. Mithilfe weiterer Streifenwagen konnte das fahrende Auto schließlich auf einem Feldweg gestellt werden. Mehrfach wurde der Fahrer von den Polizisten aufgefordert, aus seinem Fahrzeug zu steigen. Der Mann jedoch verriegelte seinen Geländewagen und gab schließlich Gas. Daraufhin entwickelte sich eine kilometerweite Verfolgungsfahrt in Richtung Melle, auf der der Flüchtige zahlreiche Gegenstände, darunter ein Megaphon, ein Wäschekorb und einen Kalender, aus seinem Fahrzeug warf. Zudem gefährdete der Mann entgegenkommende Verkehrsteilnehmer, indem er mit seinem Auto mehrfach über die Mittelbegrenzung fuhr. Schlussendlich erfolgte der Einsatz eines Stop-Sticks, woraufhin der Hyundai vom Typ "TERRACAN" zum Stillstand kam. Bei der anschließenden Festnahme des Mannes leistete dieser Widerstand. Polizisten wurden dabei jedoch nicht verletzt. Auf den 30-Jährigen aus Melle kommen nun mehrere Strafverfahren zu. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes, zudem wurden in einer Klinik mehrere Blutproben entnommen. Die mitgeführten Hunde wurden an ein Tierheim übergeben. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrverhalten des 30-Jährigen geben können oder möglicherweise durch diesen gefährdet wurden, werden gebeten sich unter 05422/92260 bei der Polizei in Melle zu melden.

