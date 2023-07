Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Schwerer Unfall in der Osnabrücker Straße

Bad Rothenfelde (ots)

Am Sonntagabend kam es in der Osnabrücker Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 64-Jährige lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Gegen 19.50 Uhr war die Frau aus Hilter mit ihrem Ford in Richtung Bad Rothenfelde unterwegs, als sie in einer langgezogenen Rechtskurze nach links ausscherte, um ein vorausfahrendes Kleinkraftrad zu überholen. Den Überholvorgang musste die Ford-Fahrerin jedoch plötzlich aufgrund von Gegenverkehr abbrechen. Anschließend geriet die 64-Jährige mit ihrem Fahrzeug ins Schlingern und prallte links neben der Fahrbahn gegen eine Laterne und einen Baum. Der Ford kam weniger Meter später auf einem Feld zu Stehen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau lebensgefährlich verletzt, Ersthelfer befreiten sie aus ihrem stark beschädigten Wagen. Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte schließlich in ein Osnabrücker Krankenhaus. Die Polizei nahm noch vor Ort die Ermittlungen zu der Unfallursache auf. Nach bisherigem Kenntnisstand ist ein Fremdverschulden auszuschließen, die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell