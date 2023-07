Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Feuerwehreinsatz für brennenden Tisch in Vehrte

Belm (ots)

Unbekannte zündeten am Samstag gegen 18:30 Uhr einen hölzernen Tisch auf dem Gelände des Jugendtreffs am Wittekindsweg 15 in Vehrte an. Der Tisch brannte nieder, die Feuerwehr musste die Flammen löschen. Die Polizei in Belm bittet zum Zeugenhinweise zu der Tat, erreichbar sind die Beamten unter 05406/898630.

