Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines zivilen Funkstreifenwagens

Bramsche (ots)

Am Samstag gegen 21:30 Uhr befuhr ein ziviler Funkstreifenwagen der Polizei Bramsche unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten die Maschstraße in Richtung Nordtangente. Ein 41-jähriger Bramscher beabsichtigte in diesem Moment mit seinem Mercedes Vito vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes nach links auf die Maschstraße in Richtung stadteinwärts einzubiegen. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn übersah der Mann die Bevorrechtigung des von links herannahenden Einsatzfahrzeugs und es kam zum Zusammenstoß. Der 41-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 25-jährige Beifahrerin im Streifenwagens erlitt ebenfalls leichte Verletzungen und wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Der 29-jährige Polizeibeamte am Steuer des Einsatzfahrzeugs kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. An beiden Pkw entstanden Sachschäden, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem wurde ein Fahnenmast durch den Unfall beschädigt. Die Feuerwehr kümmerte sich um ausgetretene Betriebsstoffe.

