POL-OS: Osnabrück: Kleintransporter um 77 Prozent überladen

Bissendorf (ots) - Um kurz vor Mitternacht wurden Rettungsdienst und Polizei am Freitag an die Lüstringer Straße in Bissendorf zu einem Verkehrsunfall gerufen. Dem aktuellen Stand der Ermittlungen zufolge befuhr ein 64-jähriger Mann aus Hilter mit seinem Pedelec den Fahrradweg in Richtung Osnabrücker Straße. Der Mann stürzte und stoppte linksseitig in einem Graben. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer bemerkte den ...

mehr