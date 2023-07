Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter a.T.W: Schadensträchtiger Einbruch in Fahrradgeschäft

Hilter (ots)

Am Sonntag gegen 03:40 Uhr hörten mehrere Zeugen einen Knall im Bereich der Osnabrücker Straße 17 in Hilter. Beim Blick aus dem Fenster konnten sie sehen, dass ein Pkw in ein Fahrradgeschäft gefahren war. Die Zeugen wählten den Notruf und konnten weiter beobachten, wie mindestens drei Personen mit Fahrrädern aus dem Fachgeschäft eilten. Sie flüchteten auf den Rädern, wobei mindestens zwei Personen noch jeweils ein weiteres Pedelec mit sich führten. Die Täter, nach Angaben der Zeugen offenbar Männer, flüchteten nach links in Richtung Wellendorf. Obwohl ein Zeuge sie noch mit dem Pkw zu verfolgen versuchte, verlor sich ihre Spur. Der Pkw, den die Täter in das Ladengeschäft gesteuert hatten, war zuvor in der Depkerstraße entwendet worden. Es handelte sich um einen schwarzen Fiat 500. Die Polizei schätzt die Summe der entstandenen Sachschäden auf mindestens 70.000 Euro. Die Ermittler des Kommissariats in Georgsmarienhütte bitten um Hinweise zu der Tat, erreichbar sind sie unter 05401/83160.

