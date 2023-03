POL-PPTR: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw auf der A1 bei Hermeskeil

Trier (ots) - Wegen eines geplanten Aufzuges am morgigen Freitag, 3. März, rechnet die Polizei mit Verkehrsbehinderungen besonders im Bereich der Kaiserstraße sowie von der Porta-Nigra bis in die Balduinstraße. Der Aufzug beginnt etwa um 13 Uhr am Domfreihof und endet auch dort gegen 14 Uhr. In dieser Zeit kann es zu Verkehrsbehinderungen im Innenstadtbereich ...

