Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Hattingen (ots)

Am Samstag, den 13.05.2023, gegen 11.45 Uhr, befuhren ein 66 -jähriger Velberter und ein 64 -jähriger Velberter auf ihren Motorrädern die Elfringhauser Straße in Fahrtrichtung Velbert. Am Einmündungsbereich Elfringhauser Straße/ Wodantal musste der 64 -jährige Motorradfahrer verkehrsbedingt an der Haltelinie anhalten. Der 66 -jährige Motorradfahrer näherte sich ebenfalls dem Einmündungsbereich und beobachtete den Querverkehr, übersah allerdings dabei den vor ihm wartenden 64 Jährigen, sodass es zum Auffahrunfall kam. Durch die Kollision stürzte der 64 -jährige Motorradfahrer und verletzte sich leicht. Der 64 -jährige Motorradfahrer wurde in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Sein beschädigtes Krad wurde durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde die Straße Wodantal vollständig gesperrt.

