POL-EN: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Wetter (ots) - Am Freitag dem 12.05.2023, gegen 16:45 Uhr, ereignete sich auf der Kaiserstraße in Höhe der Hausnummer 119, ein Verkehrsunfall. Hier befährt ein 40 jähriger Mann aus Witten mit seinem VW Caddy die Kaiserstraße in Fahrtrichtung des Kreisverkehres. Ein 35 jähriger Mann aus Litauen fährt diesem mit seinem BMW nahezu ungebremst hinten auf. In dem BMW befand sich noch ein 34 jähriger Beifahrer ebenfalls ...

