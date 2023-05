Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Täterfestnahmen nach Firmeneinbruch in der Hagener Straße

Wetter (ots)

Am Samstag, den 13.05.2023 gegen 22.30 Uhr hebelten 5 Täter eine Seitentür einer Metallbaufirma in der Hagener Straße auf und gelangten so in in die Werkstatt. Hier entwendeten die Täter, beobachtet von einem Zeugen, Elektrowerkzeugmaschinen im Wert von zirka 35000 Euro und luden diese in einen bereitgestellten Transporter mit Kfz-Kennzeichen aus Unna ein. Als die Täter den Zeugen bemerkten, flüchteten sie mit ihrem Transporter und einem weiteren Pkw in Richtung Hagen. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten alle fünf flüchtenden Täter in Kamen durch Kräfte des PP Hagen und der KPB Unna angehalten und festgenommen werden.

