Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfall mit vier Verletzten und vier beschädigten Pkw

Osnabrück (ots)

Am Samstag gegen 21:15 Uhr befuhr ein 18-jähriger Osnabrücker mit seinem Ford Mondeo den Erich-Maria-Remarque-Ring in Richtung Hasetorwall. Zeugenaussagen zufolge, war der Heranwachsende mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und erkannte offenbar zu spät, dass die Ampel für Linksabbieger in Richtung Hasetorwall Rotlicht zeigte. Beim Bremsmanöver verlor der 18-Jährige die Kontrolle über den Ford, geriet ins Schleudern und prallte auf das Heck eines Skoda Fabia, der auf dem rechten der beiden Linksabbiegestreifen stand. Durch den Anstoß wurde der Skoda zwischen den Renault Koleos einer 21-Jährigen aus Lotte und den VW Jetta einer 33-Jährigen aus Bielefeld geschoben, die nebeneinander auf den beiden Linksabbiegestreifen standen. Der Unfallfahrer erlitt leichte Verletzungen, er machte der Polizei gegenüber keine Angaben zum Unfallhergang. Der 29-jährige Osnabrücker am Steuer des Skoda erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 47-jährige Beifahrerin im Renault erlitt leichte Verletzungen, ebenso die 33-jährige Fahrerin des Volkswagens. An allen Kfz entstanden Sachschäden, der Ford und der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt die entstandenen Schäden auf mindestens 17.500 Euro.

