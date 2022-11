POL-BO: Auffahrunfall: Beide Fahrer ohne Führerschein, einer zeigt falsche Papiere

Witten (ots) - Eine 83-jährige Wittenerin staunte nicht schlecht, als am Samstagabend, 26. November, ein Einbrecher vor ihrem Bett stand, während sein Komplize das Haus durchsuchte. Die Kripo fahndet nach dem Täterduo und sucht Zeugen. Der Vorfall ereignete sich zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr in einem Einfamilienhaus an der Gerberstraße in Witten-Herbede. Zwei ...

