Polizei Bochum

POL-BO: Einbrecher am Bett einer Wittenerin (83): Polizei fahndet nach Täterduo

Witten (ots)

Eine 83-jährige Wittenerin staunte nicht schlecht, als am Samstagabend, 26. November, ein Einbrecher vor ihrem Bett stand, während sein Komplize das Haus durchsuchte. Die Kripo fahndet nach dem Täterduo und sucht Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr in einem Einfamilienhaus an der Gerberstraße in Witten-Herbede. Zwei Unbekannte verschafften sich nach derzeitigem Stand gewaltsam Zutritt in das Haus einer 83-Jährigen. Diese habe nach eigenen Angaben bereits im Bett gelegen, als sie Geräusche im Haus gehört habe. Kurze Zeit später habe dann ein Unbekannter vor ihrem Bett gestanden, während ein weiterer Täter das Haus durchsuchte. Die Hausbewohnerin sprach den Täter vor ihrem Bett an, woraufhin er gemeinsam mit seinem Komplizen in unbekannte Richtung flüchtete. Das Duo erbeutete Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Der Täter, der vor dem Bett der Seniorin gestanden habe, habe "gutes Deutsch" gesprochen und sei schätzungsweise zwischen 30 und 40 Jahren alt. Weitere Angaben konnte die 83-Jährige zu den Tätern nicht machen.

Wer hat an der Gerberstraße, nahe der Einmündung Voestenstraße, verdächtige Beobachtungen gemacht?

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

