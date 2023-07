Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste: Keine Verletzten nach Scheunenbrand im Barlagerort - Schaden in sechsstelliger Höhe

Rieste (ots)

In der Nacht zum Dienstag kam es in der Straße Barlagerort zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Gegen 0.50 Uhr wurde ein 38-Jähriger plötzlich durch ein lautes Knistern aus seinem Schlaf gerissen. Bei einer anschließenden Nachschau stellte der Wachgewordene fest, dass es in der Scheune seines Nachbarn zu einer Brandentwicklung gekommen war. Unverzüglich informierte der Zeuge den Eigentümer und wählte den Notruf. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Rieste und umliegenden Ortsfeuerwehren waren mit insgesamt 100 Kräften rasch vor Ort und stellten fest, dass die Scheune bereits in Vollbrand geraten war. Ein Übergreifen auf das Wohnhaus konnte verhindert werden, jedoch brannte die Scheune in der Folge vollständig aus. Im Innern befanden sich zwei Fahrzeuge, zwei Schlepper, eine Heumaschine, Heu- und Strohballen sowie diverse weitere Gerätschaften. Nach ersten Schätzungen ist von einem Sachschaden in sechsstelliger Höhe auszugeben. Personen sind bei dem Brand nicht zu Schaden gekommen, ebenso befanden sich keine Tiere in dem betroffenen Unterstand. Die Polizei nahm noch während der Löschmaßnahmen die Ermittlungen zu der Brandursache auf und beschlagnahmte den Brandort. Der erste Einsatz für Polizei und Feuerwehr ist inzwischen beendet, eine Brandortbegehung durch einen zuständigen Ermittler ist in naher Zukunft geplant.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell