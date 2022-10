Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Mutmaßlicher Übergriff auf junge Frau - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 18.10.2022, gegen 21:30 Uhr, soll es in Wehr zu einem Übergriff auf eine junge Frau gekommen sein. Die 18-jährige Frau war zu Fuß in der Breitmattstraße in Wehr unterwegs, als sie von vier jüngeren Männer angesprochen worden sein soll. Die unbekannte Täterschaft habe die junge Frau ergriffen, neben die Straße verbracht und abgelegt. Das Opfer habe sich lautstark gewehrt. Die Täterschaft sei durch ein langsam werdendes Fahrzeug abgelenkt worden, so dass die Frau flüchten konnte. Alle vier Männer sollen jünger als 25 Jahre gewesen sein und hatten dunkle Kleidung mit weißen Turnschuhen an. Einer sei blond, übergewichtig und kleiner (ca. 165 cm) gewesen, ein zweiter sei größer (ca. 185 cm), ebenfalls mit blonden Haare, die unter einer getragenen Wollmütze hervorlugten. Sie sprachen akzentfreies Deutsch. Die Kriminalpolizei (Kontakt 07761 934-500) bittet Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Die junge Frau verlor ihre Kopfhörer und eine blaue Jacke. Wer Hinweise zum Verbleib dieser Gegenstände geben kann, wird ebenfalls gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

