Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verletzte bei Verkehrsunfall

Gera (ots)

Am Samstag, 19.08.2023, gegen 16:10 Uhr kam es zum Zusammenstoß von zwei Pkw. Eine 57-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw Citroen den Stadtring Süd-Ost aus Richtung Leumnitz kommend in Richtung Lusan. Zur selben Zeit befuhr ein 37-jähriger Mann mit seinem Pkw BMW die Plauensche Straße aus Richtung Gessentalstraße kommend, mit der Absicht auf den Stadtring aufzufahren. Im Bereich der Ampelkreuzung kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, in deren Folge die beiden Fahrzeugführer und der 57-jährige Beifahrer im Citroen verletzt wurden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Für die Unfallaufnahme und Bergung musste die Straße voll gesperrt werden. Zur genauen Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zum Unfall geben können, richten diese bitte an den Inspektionsdienst, Tel.: 0365-8290. (MW)

