Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung endete in Widerstand

Gera (ots)

Gera. Nachdem ein 36-Jähriger die Seitenscheibe eines Pkw in der Erich-Mühsam-Straße zerstörte, rückten mehrere Polizisten dorthin aus. Als die Beamten am 19.08.2023 gegen 22:30 Uhr am Einsatzort eintrafen, verhielt sich der Täter äußerst aggressiv. In der weiteren Folge wurde er zu Boden gebracht. Dabei versuchte er die Polizisten zu schlagen und zu treten. Außerdem bedrohte er sie wiederholt. In der weiteren Folge verbracht ihn die Beamten in die Gewahrsamsräume des Inspektionsdienstes Gera, wo er die Nacht verbrachte. Als er am Sonntagmorgen (20.08.2023) entlassen wurde, klagte er über Schmerzen. Ein Rettungswagen verbrachte ihn schließlich in ein Krankenhaus. Polizisten wurden nicht verletzt. Den Mann erwarteten nun mehrere Strafanzeigen. (TM)

