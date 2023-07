Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugen gesucht - Körperverletzung im Zusammenhang mit der Kirmes

Höhr-Grenzhausen (ots)

Am Abend des 30.06.2023 kam es in Höhr-Grenzhausen auf der dortigen Kirmes zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen. Ein 20-jähriger Geschädigter aus der VG Höhr-Grenzhausen wurde durch mehrere Personen angegriffen und verletzt. Er wurde in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Etwaige Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei hiesiger Dienststelle oder bei der Polizei in Höhr-Grenzhausen zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell