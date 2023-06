Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht nach riskantem Überholmanöver - Zeuge gesucht

Wirges (ots)

Am 30.06.2023 um 13:50 Uhr kam es auf der Kreisstraße 142 zwischen Wirges und Leuterod zu einer Unfallflucht durch einen bislang unbekannten PKW-Fahrer. Dieser überholte einen aus Richtung Wirges kommenden und in Richtung Leuterod fahrenden PKW an einer unübersichtlichen Stelle und gefährdete den in entgegengesetzte Richtung fahrenden verunfallten PKW-Fahrer. Der Geschädigte musste, um eine Kollision zu vermeiden, nach rechts in den Straßengraben ausweichen. Durch das Abkommen von der Fahrbahn entstand am PKW des Verunfallten ein Schaden von ca. 1500 Euro. Der zuvor überholte und unbeteiligte PKW-Fahrer wird gebeten, sich bei der Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260 zu melden.

