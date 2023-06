Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Wirges (ots)

Am 30.06.2023 um 15:00 Uhr kam es auf der L313 am Ortseingang von Wirges zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der 65-jährige Unfallverursacher beabsichtigte mit seinem PKW das Industriegebiet von der Daimlerstraße aus kommend auf die L313 zu verlassen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des aus Richtung Eschelbach kommenden 20-jährigen Motorradfahrers und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Durch den Aufprall zog sich der Kradfahrer glücklicherweise keine schwerwiegenden Verletzungen zu und wurde zur weiteren Untersuchung vom DRK in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro. Die Yamaha des Geschädigten war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

