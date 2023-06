Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hellenhahn-Schellenberg - Polizei Westerburg nimmt Dieb größerer Menge Solarpanele fest

Untersuchungshaft angeordnet

Hellenhahn-Schellenberg (ots)

Am 25.06.2023 wurde bei der Polizeiinspektion Westerburg der Diebstahl von insgesamt 18 Solarmodulen angezeigt. Die zu dieser Zeit unbekannte Täterschaft brach nachts ein Tor auf und entwendete mittels professionellen Vorgehens letztlich 18 Module einer kürzlich errichteten Photovoltaikanlage der Verbandsgemeinde Rennerod.

Am 29.06.2023 wurde der Polizei dann durch einen aufmerksamen Zeugen eine verdächtige Person mit internationalem Kennzeichen gemeldet, welche in einem Hinterhof in Rennerod damit beschäftigt war, Solarpanele auf einen Anhänger zu verladen. In Kenntnis des vorangegangenen Diebstahls informierte er zur Sicherheit umgehend die Polizeiinspektion Westerburg.

Die sofort eingesetzte Streife konnte vor Ort die besagte Situation vorfinden. Eine männliche Person war im Begriff, in aller Ruhe ihren Anhänger mit Solarmodulen zu beladen. Er gab den Beamten zu verstehen, dass er die Bundesrepublik Deutschland zeitnah in seine Heimat verlassen wolle. Dazu kam es allerdings nicht mehr. Die Solarmodule konnten im Anschluss zweifelsfrei dem vorangegangenen Diebstahl zugeordnet werden, der Beschuldigte wurde an Ort und Stelle vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam der PI Westerburg verbracht. Unter Hinzuziehung von Staatsanwaltschaft Koblenz und zuständigem Gericht wurde anschließend der gesamte Garagenkomplex des Täters durchsucht. Hier konnte mit Hilfe weiterer Polizeikräfte, unter anderem auch der Bereitschaftspolizei Koblenz, eine Vielzahl weiterer Maschinen und Werkzeuge sichergestellt und abtransportiert werden. Die Herkunft dieser Geräte ist unklar und nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Es besteht der Verdacht, dass auch diese, sowie weitere aufgefundene Solarpanele aus anderen Straftaten stammen.

Der Täter wurde am heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt. Wegen bestehender Fluchtgefahr wurde die Untersuchungshaft angeordnet und der Täter anschließend in die JVA Koblenz überführt. Die Ermittlungen des Kriminaldienstes der PI Westerburg dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell