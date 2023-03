Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen brachen unbekannte Täter in Firmenräume an der Poststraße ein. Sie hebelten die Tür auf und durchsuchten die Räume nach Beute. Aus einem Schulungsraum nahmen sie einen Beamer mit. Aus einem Büro erbeuteten sie einen kleinen Tresor mit Bargeld und Dokumenten. An der Tür entstand außerdem Sachschaden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend kam es zu Einbrüchen in zwei Kindertagestätten. An der Straße An Liebfrauen versuchten die Täter zunächst eine Tür aufzuhebeln. Da dies nicht gelangt, schlugen sie ein Fenster ein und gelangten so in die Räume. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Unbekannten aber nichts mit. An der Erlengasse hebelten Unbekannte ein Oberlicht auf. Die Täter durchwühlten mehrere Räume nach Beute und brachen eine Bürotür auf. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Zwischen Freitag und Montag brachen Unbekannte über ein Bürofenster in eine Kindertagesstätte an der Cleffstraße ein. Unklar ist, ob etwas entwendet wurde. An Sankt Franziskus waren Einbrecher vermutlich erfolglos. Sie flohen ohne Beute nach einem Einbruch zwischen Freitag und Montag - ebenfalls in eine Kindertagesstätte. Hier wurde ein Bürofenster mit einem Stein eingeworfen, um in das Gebäude zu gelangen. Schränke und Schubladen wurden durchsucht. Die Fluchtrichtung der Täter ist unbekannt.

Aus einem Wettbüro an der Horster Straße nahmen unbekannte Einbrecher einen Wandtresor mit einer nicht unerheblichen Menge an Bargeld mit. Der Einbruch passierte in der Nacht zu Sonntag. Über einen Lichtschacht und den dahinterliegenden Kellerraum schafften es die Täter in das Gebäude. Die Einbrecher flüchteten durch den Lichtschacht in unbekannte Richtung.

Gladbeck

Am Kardinal-Hengsbach-Platz brachen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag in ein Gemeindehaus ein. Das Gebäude befindet sich neben einer Kirche. Die Täter brachen ein Fenster im Untergeschoss auf. Nach ersten Erkenntnissen ist nichts entwendet worden. Bei dem Einbruch entstand 300 Euro Sachschaden.

Ebenfalls am Kardinal-Hengsbach-Platz kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte. Über eine Kellertür gelangten die unbekannten Täter ins Gebäude. Hier beschmierten sie Möbel und eine Tür mit grüner Farbe. Vermutlich haben die Täter nichts mitgenommen.

Oer-Erkenschwick

Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen brachen Unbekannte in die Filiale eines Bekleidungsgeschäfts am Berliner Platz ein. Sie versuchten einen Tresor im Personalraum gewaltsam zu öffnen. Da dies nicht gelang, flüchteten sie ohne Beute in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

Am Samstag zur Tageszeit brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus Am Rotdorn ein. Über einen Lichtschacht und ein Kellerfenster gelangten sie in die Wohnräume. Die Einbrecher nahmen Bargeld, Schmuck und eine Handtasche mit. Am Samstagmorgen hatte ein Zeuge einem Mann beobachtet, der Fotos von dem Haus anfertigte. Er war mit einem weißen SUV samt Anhänger am Haus vorgefahren. Ob der Mann in Zusammenhang mit dem Einbruch ist unklar. Personenbeschreibung: mannlich, 50-60 Jahre alt, auffällig korpulent, trug ein dunkles schmutziges Kapuzensweatshirt, Cap, dunkle Hose

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

