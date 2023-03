Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Jugendliche unsittlich berührt

Recklinghausen (ots)

Eine 16-jährige Jugendliche aus Herten machte im Beisein ihrer Mutter auf der Polizeiwache Recklinghausen Angaben zu einer sexuellen Belästigung.

Am Sonntagabend hatte ein unbekannter Mann sie am Busbahnhof in Herten zunächst angesprochen und anschließend am Arm und am Bein gestreichelt. Im weiteren Verlauf hat er die Jugendliche im Bus (Buslinie 246 in Richtung Langenbochum) gegen ihren Willen umarmt.

Die 16-Jährige konnte den Mann beschreiben: 24 Jahre alt (eigene Angabe des Tatverdächtigen), ca. 1,80 m groß, blaue Augen, stabil gebaut, etwas längere hellbraune Haare nach hinten gegelt, drei-Tage-Bart, wirkte gepflegt, blaue Winterjacke, dunkelblaue Jeans mit Blutfleck, schwarze Lackschuhe, mutmaßlich alkoholisiert

Die Polizei Recklinghausen sucht Zeugen des Vorfalls - 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell