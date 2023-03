POL-RE: Herten: Mann durch Unbekannte verletzt

Recklinghausen (ots) - Mit einem Messer und einer Schusswaffe bedrohten zwei unbekannte Männer am Morgen die Mitarbeiterin einer Tankstelle an der Bottroper Straße, um Geld zu erbeuten. Gegen 03:20 Uhr betraten die beiden Männer die Tankstelle. Sie forderten Bargeld, welches die Mitarbeiterin aus der Kasse übergab. Anschließend nahmen die Täter noch Zigaretten mit und verließen das Tankstellengelände in unbekannte ...

