Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verursacher eines Verkehrsunfalls in Butjadingen gesucht

Delmenhorst (ots)

Erheblicher Sachschaden ist am Dienstag, 02. August 2022, bei einem Verkehrsunfall in Butjadingen entstanden. Ein möglicher Verursacher entfernte sich vom Unfallort.

Ein 48-Jähriger aus Hessen parkte um 12:10 Uhr mit einem schwarzen VW Multivan auf dem Parkplatz einer Pizzeria nahe des Friesenstrands am Deich in Tossens. Bei seiner Rückkehr um 17:00 Uhr stellte er einen erheblichen Schaden am Fahrzeugheck fest, der etwa 2.500 Euro betrug. Vermutlich war ein bislang unbekannter Verursacher beim Ein- oder Ausparken mit dem Multivan kollidiert.

Wer Hinweise zum möglichen Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter 04731/9981-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell