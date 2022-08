Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 28 im Bereich der Gemeinde Hude

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Montag, 02. August 2022, 16:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 entstanden.

Ein 21-jähriger Bremer befuhr mit einem Audi die Autobahn 28 in Richtung Oldenburg. Nachdem er einige Fahrzeuge überholt hatte, scherte er zwischen den Anschlussstellen Hude und Hatten auf den rechten Fahrstreifen ein. Dort fuhr er auf den Sattelzug eines 21-Jährigen aus Vechta auf.

Am Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der ungefähr 8.000 Euro betrug. Weitere Schäden in Höhe von 3.000 Euro entstanden am Sattelanhänger. Der 21-jährige Fahrer des Sattelzuges klagte zudem über leichte Schmerzen im Oberkörper.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell