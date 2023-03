Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Informationsstand der Polizei gegen Wohnungseinbruch

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Das Polizeipräsidium Recklinghausen berät am Mittwoch, 15.03.2023, zwischen 09:00 und 13:00 Uhr, alle Interessierten rund um das Thema Schutz vor Einbruch. In dieser Zeit ist am Raiffeisenplatz im Bereich der Innenstadt ein Infostand aufgebaut. Die Beratung ist kostenlos.

Kollegen des Bezirks- und Schwerpunktdienstes (BSD) werden vor Ort sein und Sie beraten.

In Waltrop waren die Zahlen beim Wohnungseinbruchsdiebstahl von 2016 (184 Delikte) bis 2021 (20 Delikte) stark rückläufig. Im Jahr 2022 stieg die Zahl der Taten nun wieder auf 36 Fälle an.

Weitere Präventionshinweise zu dem Thema finden Sie auch auf der Internetseite der Polizei Recklinghausen: https://recklinghausen.polizei.nrw/node/48328

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell