Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbrecher gefasst

Zella-Mehlis (ots)

Ein 32-Jähriger brach Dienstagmorgen kurz nach 07:00 Uhr in das Gebäude des Meeresaquarium in der Beethovenstraße in Zella-Mehlis ein und entwendete aus der Souvenirabteilung Andenken im Wert von knapp 600 Euro. Aufgrund eines aufmerksamen Zeugen konnte der Einbrecher wenig später in der Talstraße von den alarmierten Polizeibeamten gestellt und seine Personalien erhoben werden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

