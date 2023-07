Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: BMW geklaut

Suhl (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Montag bis Mittwochnachmittag einen grauen BMW 135i Coupe, der auf der Freifläche eines Autohauses in der Hauptstraße in Suhl abgestellt war. Bereits im Vorfeld wurden von einem anderen dort abgestellten Fahrzeug die Kennzeichentafeln entwendet. Wo der Autodieb samt BMW abgeblieben ist, ist nicht bekannt. Ein Schaden von ca. 16.000 Euro entstand. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0173397/2023 zu melden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

