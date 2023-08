LPI-G: Ins Gesicht geschlagen

Altenburg (ots) - Falkenhain: Am 20.08.2023 gegen 16:15 Uhr befuhr eine 15-jährige Fahrerin eines Moped Simson die Kurt-Bähr-Straße. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache kam sie zu Fall und stieß mit einem Verkehrszeichen zusammen. Sie wurde dabei verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Moped als auch am Verkehrszeichen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle ...

