Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Delmenhorst (ots)

Wildeshausen - Am Freitag, 29.09.2023, gegen 16:45 Uhr kam es auf der Visbeker Straße in Höhe der Bauerschaft Thölstedt zu einem Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person. Eine 37-Jährige aus Wildeshausen fuhr in Richtung Visbek und beabsichtigte auf gerader Strecke mit ihrem Pkw einen vorausfahrenden Lkw zu überholen. Dabei übersah sie den bereits im Überholvorgang befindlichen Pkw einer 47-Jährigen aus Visbek. Es kam zu einer leichten seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge, woraufhin die 47-Jährige nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Ihr Pkw überschlug sich in der Folge und blieb stark beschädigt neben der Fahrbahn liegen. Die 47-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Durch den eingesetzten Notarzt konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Die 37-Jährige sowie ihre beiden Mitfahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 7.000,- EUR geschätzt. Aufgrund der Unfallaufnahme, Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Visbeker Straße im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt werden. Neben zwei Rettungswagen und einem Notarzt waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Wildeshausen und Düngstrup mit insgesamt 7 Fahrzeugen vor Ort.

