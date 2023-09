Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit mehreren leicht verletzten und einer schwer verletzten Person auf der Autobahn 28 in der Gemeinde Hatten +++ Rettungshubschrauber im Einsatz

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 29. September 2023, gegen 15:10 Uhr, wurden auf der Autobahn 28 in der Gemeinde Hatten mehrere Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber und mehrere Rettungswagen waren an der Unfallstelle im Einsatz.

Zur Unfallzeit befuhr ein 39-Jähriger aus Leer den Überholfahrstreifen der Autobahn 28 in Richtung Bremen. Zwischen den Anschlussstellen Hatten und Hude musste er seinen Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Ein 41-jähriger Mann aus Emden erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf. Der nachfolgende 53-Jährige aus dem Landkreis Aurich konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und scherte nach rechts auf den Hauptfahrstreifen aus. Hierbei schnitt er den dort fahrenden 80-Jährigen aus Bremen mit seinem Pkw, sodass der 80-Jährige auf den Pkw des 53-Jährigen auffuhr.

Die Fahrzeuge waren mit mehreren Personen besetzt, sodass zunächst unklar war, wie viele Personen sich verletzt haben. Aus diesem Grund waren an der Unfallstelle neben 36 Einsatzkräften der Feuerwehr auch sieben Rettungswagen, vier Notarztfahrzeuge und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Insgesamt wurden bei dem Unfall 8 Personen leicht und eine 60-jährige Frau schwer verletzt. Alle neun Personen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Pkw des 82-Jährigen aus Bremen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenssumme wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn Bremen zwischenzeitlich gesperrt werden. Es kam zu größeren Verkehrsbehinderungen. Gegen 16:00 Uhr war die Unfallaufnahme abgeschlossen und die Fahrbahn wurde freigegeben.

