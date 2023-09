Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0531 --Verkehrsbehinderungen nach Brand--

Am Freitagabend brannten zwei Autos in der Neustadt unter der Bundesstraße vollständig aus. In der Folge mussten die Fahrspuren der B6 auf Höhe des Neustädter Bahnhofs in stadtauswärtiger Richtung gesperrt werden. Aus diesem Grund kommt es im Stadtgebiet zu Verkehrsbehinderungen.

Gegen 20:30 Uhr war der 42 Jahre alte Fahrer eines Taxis auf der Bundesstraße 6 unterwegs, als er Rauch bemerkte, der aus seinem Auto kam. Als er das Auto abstellte und ausstieg, fing dies an zu brennen, ein weiteres Auto fing dadurch ebenfalls Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, jedoch wurde die Brücke der Bundesstraße dadurch in Mitleidenschaft gezogen. Als Folge mussten beide Fahrspuren der Bundesstraße auf Höhe des Neustädter Bahnhofs in Richtung Delmenhorst gesperrt werden. Diese Sperrung wird voraussichtlich bis Montag andauern. Die B6 kann an dieser Stelle nur über eine Umleitung über die Straße Friesenwerder passiert werden. Die Polizei steht im Austausch mit der für die Bundesstraße zuständigen Autobahn GmbH, die jetzt klären muss, ob die Statik der Brücke beeinträchtigt ist. Durch die Sperrung kommt es derzeit in der Stadt zu Verkehrsbehinderungen durch Rückstaus. Die Polizei empfiehlt, sofern möglich, den Bereich zu meiden oder auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen.

