Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0529 --Unbekannter fügt Pferden Schnittverletzungen zu--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Woltmershausen, OT Seehausen, Seehauser Landstraße Zeit: 03.09.23, 07.09.2023

Ein Unbekannter fügte am Donnerstag in Seehausen zwei Pferden Schnittverletzungen zu. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Tiere standen auf der Weide einer Pferdepension in der Seehauser Landstraße. Gestern Mittag alarmierte die 44 Jahre alte Betreiberin die Polizei, da sie bei zwei Tieren Schnittwunden entdeckt hatte, die nicht von einem Zaun oder Draht stammten, sondern offensichtlich mittels Messer oder ähnlichem Gegenstand zugefügt wurden. Zudem war an einem Ross die Pferdedecke zertrennt worden. Die Wunde des einen Tieres war etwa 35 Zentimeter lang und musste genäht werden. Die 44-Jährige berichtete weiter von einem ähnlichen Vorfall am vergangenen Wochenende, hier wurde bei einem Araber auf der Weide eine Schnittverletzung festgestellt, die ebenfalls operiert werden musste.

Die Polizei und die Tierschutzbehörde (LMTVET) ermitteln wegen Straftaten nach dem Tierschutzgesetz und fragen: " Wer hat am Donnerstagmittag sowie am vergangenen Wochenende in der Seehauser Landstraße verdächtige Beobachtungen gemacht?" Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell