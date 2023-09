POL-HB: Nr.: 0525 --Radfahrer verstirbt nach Verkehrsunfall

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Osterholz, OT Osterholz, Beim Rethpohl Zeit: 06.09.2023, 00:00 Uhr In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brannten in Bremen Osterholz ein Auto und die Rückseite eines Hauses. Die Polizei sucht Zeugen. Als alarmierte Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr um Mitternacht an dem Einfamilienhaus in der Straße Beim Rethpohl eintrafen, brannte auf der Auffahrt der Renault in voller Ausdehnung. ...

