POL-HB: Nr.: 0526 --Ermittlungen nach Brandstiftung in Osterholz

Ort: Bremen-Osterholz, OT Osterholz, Beim Rethpohl Zeit: 06.09.2023, 00:00 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brannten in Bremen Osterholz ein Auto und die Rückseite eines Hauses. Die Polizei sucht Zeugen.

Als alarmierte Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr um Mitternacht an dem Einfamilienhaus in der Straße Beim Rethpohl eintrafen, brannte auf der Auffahrt der Renault in voller Ausdehnung. Auf der Rückseite des Hauses brannte es ebenfalls und die Flammen griffen auf die Rollläden und das Dach über. Die Brände konnten von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, es entstand hoher Sachschaden.

Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und fragt: "Wer hat in der vergangenen Nacht in der Straße Beim Rethpohl verdächtige Beobachtungen gemacht?" Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 3623888 entgegen.

