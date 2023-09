POL-HB: Nr.: 0523 --Verdächtige Briefsendung an somalischen Kulturverein

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Burglesum, OT Burgdamm, Helsingborger Straße Zeit: 03.09.2023, 20:35 Uhr Am Sonntagabend bedrohte ein Mann in Burglesum den Mitarbeiter einer Tankstelle mit einem Messer, raubte Bargeld und flüchtete. Die Kriminalpolizei Bremen ermittelte kurz darauf einen 15 Jahre alten Jugendlichen. Der Räuber betrat den Verkaufsraum der Tankstelle in ...

