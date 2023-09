Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0522 --Lkw sorgt für mehrstündige Vollsperrung--

Ort: Bremen-Walle, OT Osterfeuerberg, Autobahnzubringer Überseestadt Zeit: 05.09.2023, 12:40 Uhr - 18:00 Uhr

Am Montagmittag verrutschte die Ladung eines Sattelzuges auf dem Fly-Over zwischen Utbremer Kreisel und Hochschulring und drohte auf die Straße zu kippen.

Der Lkw beladen mit mehreren Bierkästen befuhr gegen 12:40 Uhr den Fly-Over auf der Bundesstraße 6 in Richtung Autobahn 27. Während der Fahrt verrutschte die Ladung komplett nach links und wurde nur noch durch die Plane des Sattelaufliegers gehalten. Der 65-jährige Fahrer reagierte und kam in einer Nothaltebucht am Ende des Fly-Overs zum Stehen. Nach ersten Ermittlungen war die Ladung auf dem Auflieger nicht ausreichend gesichert und die Getränkekisten drohten auf die Straße zu kippen. Der Fly-Over musste in beide Richtungen für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Durch die Verkehrsmaßnahmen kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Gegen den 65 Jahre alten Lkw-Fahrer wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

