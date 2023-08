Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Hornbach (ots)

Am Dienstagmittag, den 29.08.2023, im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 13:45 Uhr, kam es in Hornbach in der Zweibrücker Straße auf dem Parkplatz eines dortigen Bekleidungsgeschäfts zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ausparken den rückwärts in einer Parklücke geparkten, schwarzen Renault Megan des Geschädigten am linken Frontstoßfänger, sowie dem Kotflügel und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Verkehrsunfallflucht. |pizw

