Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht in der Autobahnab- und -auffahrt

Zweibrücken (ots)

Zeit: 28.08.2023, 00:00 Uhr - 05:11 Uhr (Feststellungszeit) Ort: Zweibrücken, Bundesautobahn 8, Fahrtrichtung Saarland, Ausfahrt Zweibrücken-Ernstweiler und Auffahrt Zweibrücken-Ernstweiler. SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in der Ausfahrt der Anschlussstelle Zweibrücken-Ernstweiler nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den Grünstreifen auf die Autobahnauffahrt und stieß dort gegen die Leitplanke. Anschließend wendete er sein Fahrzeug in der Auffahrt und flüchtete entgegen der Fahrtrichtung über die Autobahn in Fahrtrichtung Pirmasens, die er an einer nicht bekannten Anschlussstelle unerkannt verlassen konnte. An der Leitplanke entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro, der Sachschaden am unbekannten Verursacherfahrzeug dürfte erheblich höher sein.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht und fragt die Bevölkerung, wer Hinweise auf den unbekannten Unfallverursacher und/oder dessen erheblich beschädigtes Fahrzeug geben kann. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell