POL-PDPS: Unfallfluchten in der Bitscher und in der Zweibrücker Straße

Schwanheim (ots) - In der Nacht von Dienstag, 22.08.2023, 19.00 Uhr auf Mittwoch, 23.08.2023, 10.00 Uhr zerkratzen bislang unbekannte Täter in Schwanheim, Im Rothenbühl, die Beifahrerseite eines dort abgestellten Wohnmobils. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000.- Euro. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email ...

