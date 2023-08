Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht "Am Dinschelt"

Vinningen (ots)

Am Dienstag, zwischen 13:00 und 15:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Stromkasten in Höhe "Am Dinschelt 7". Aufgrund des Schadensbildes und der Trümmerteile ist davon auszugehen, dass ein Pritschenwagen oder ein Omnibus die Straße in Richtung Schule befuhr. Beim Linksabbiegen kam der Verursacher nach rechts mit dem Heck von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Heck gegen den Stromkasten. Der Schaden am Stromkasten wird auf 1000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

